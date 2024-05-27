В ЛНР офицер ВСУ получил 20 лет колонии заочно за обстрел гражданской инфраструктуры

Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира 2-й миномётной батареи 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Максима Голованя к 20 годам колонии за обстрел жилых домов и гражданской инфраструктуры в ЛНР. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 25 февраля 2022 года по приказу Голованя было выпущено десять осколочно-фугасных снарядов по жилым домам посёлка Трехизбенка Славяносербского района ЛНР. В результате обстрела были повреждены пять жилых домов.

Как уточняет Главная военная прокуратура России, 6 мая 2022 года Головань был объявлен в международный розыск.

Он скрылся от следствия и суда за пределами страны.

«Приговором суда Голованю заочно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ.