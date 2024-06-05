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Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию

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ЕС необходимо оказывать влияние на Владимира Зеленского, требуя от него приверженности принципам демократии в качестве условия предоставления Украине оружия, заявил основатель, исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию
  • Gettyimages.ru

Видеозапись разговора размещена в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус в роли экономиста Жака Аттали заявили Швабу, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы.

По словам Шваба, здесь у Европейского союза есть важная роль, которая оказывается в оказании влияния на него Зеленского.

«Имею в виду: «Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы», — сказал он.

В декабре ирландский премьер-министр Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что в настоящий момент Ирландия переживает самый серьёзный миграционный кризис в своей истории из-за Украины.

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