Глава ВЭФ призвал ЕС влиять на Зеленского, чтобы он соблюдал демократию
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Видеозапись разговора размещена в Telegram-канале пранкеров.
Вован и Лексус в роли экономиста Жака Аттали заявили Швабу, что Зеленский пытается создать некое подобие тоталитарной системы.
По словам Шваба, здесь у Европейского союза есть важная роль, которая оказывается в оказании влияния на него Зеленского.
«Имею в виду: «Зеленский, получишь то, что хочешь, то есть оружие и доступ к Евросоюзу, только если соблюдаешь наши демократические принципы», — сказал он.
В декабре ирландский премьер-министр Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что в настоящий момент Ирландия переживает самый серьёзный миграционный кризис в своей истории из-за Украины.