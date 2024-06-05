Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги активировали во всех регионах страны в 07:14 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее сообщалось о взрывах, которые прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.