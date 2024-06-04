СБУ завела дело за распространение антиукраинской литературы в лавках УПЦ

СБУ возбудила уголовное дело за распространение антиукраинской литературы в церковных лавках канонической УПЦ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Партии «вражеских экземпляров», как пишут модераторы Telegram-канала, сотрудники СБУ обнаружили в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве.

Владелице одного из магазинов предъявлено обвинение за «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию».

Хозяева магазинов оптом заказывали книги в одной из типографий Тернопольской области. В распространении изъятых книг СБУ увидела угрозу дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

Ранее СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ Луку в провоцировании розни.