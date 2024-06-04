МИД России: Зеленский упрашивал глав СНГ приехать в Швейцарию, но все отказали

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров СНГ приехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

По словам Галузина, все главы стран СНГ отказались ехать на саммит.

«Была задействована «тяжёлая артиллерия»: Зеленский со своими западными друзьями принялся лично обзванивать и упрашивать лидеров государств содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — рассказал он ТАСС.

Галузин добавил, что российские союзники понимают суть саммита. По его мнению, мероприятие представляет собой попытку создать антироссийскую коалицию и предъявить Москве ультиматум.

Ранее Зеленский пожаловался на попытки сорвать конференцию в Швейцарии. По данным СМИ, он также приказал чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на саммите.