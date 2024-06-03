Смирнов: в Курской области за сутки обезвредили 20 украинских дронов
- РИА Новости
«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов», — написал он в Telegram.
Также, по его словам, в течение дня обстреливались населённые пункты региона, при этом никто из жителей не пострадал.
«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района. Обошлось без пострадавших», — добавил он.
Ранее в селе Муром Шебекинского городского округа водитель автомобиля погиб в результате удара беспилотника ВСУ.