Смирнов: в Курской области за сутки обезвредили 20 украинских дронов

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе к настоящему моменту, 3 июня, уничтожили или обезвредили 20 украинских БПЛА.

«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов», — написал он в Telegram.

Также, по его словам, в течение дня обстреливались населённые пункты региона, при этом никто из жителей не пострадал.

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района. Обошлось без пострадавших», — добавил он.

Ранее в селе Муром Шебекинского городского округа водитель автомобиля погиб в результате удара беспилотника ВСУ.