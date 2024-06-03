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Смирнов: в Курской области за сутки обезвредили 20 украинских дронов

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе к настоящему моменту, 3 июня, уничтожили или обезвредили 20 украинских БПЛА.
Смирнов: в Курской области за сутки обезвредили 20 украинских дронов
  • РИА Новости

«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов», — написал он в Telegram.

Также, по его словам, в течение дня обстреливались населённые пункты региона, при этом никто из жителей не пострадал. 

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района. Обошлось без пострадавших», — добавил он.

Ранее в селе Муром Шебекинского городского округа водитель автомобиля погиб в результате удара беспилотника ВСУ.

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