Укрэнерго: Днепрогэс находится в «очень затруднительном положении»
- РИА Новости
«Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования... Станция очень-очень сильно повреждена», — сказал он в эфире украинского телевидения, его цитирует ТАСС.
Для нормальной работы станции «есть серьёзные препятствия», признал он.
О том, что состояние Днепровской ГЭС оценивается как критическое, ранее заявили украинские власти. Об этом стало известно после взрывов в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.