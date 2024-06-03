Укрэнерго: Днепрогэс находится в «очень затруднительном положении»

Днепровская ГЭС (крупнейшая гидроэлектростанция Украины) находится в «очень затруднительном положении» из-за повреждений оборудования и сооружений, сообщил заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования... Станция очень-очень сильно повреждена», — сказал он в эфире украинского телевидения, его цитирует ТАСС.

Для нормальной работы станции «есть серьёзные препятствия», признал он.

О том, что состояние Днепровской ГЭС оценивается как критическое, ранее заявили украинские власти. Об этом стало известно после взрывов в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.