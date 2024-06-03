МО: силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Системы ПВО России ночью 3 мая сбили беспилотник Украины над Белгородской областью заявили в российском Министерстве обороны.

Отмечается, что была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.