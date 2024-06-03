МО: силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Системы ПВО России ночью 3 мая сбили беспилотник Украины над Белгородской областью заявили в российском Министерстве обороны.
Отмечается, что была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
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