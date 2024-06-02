На Украине сообщили о диверсии на железной дороге в Одесской области

Диверсия на железной дороге произошла в Одесской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

По его данным, сотрудники железнодорожной станции «Одесса-Восточная» 31 мая во время проверки железнодорожного полотна обнаружили установленные на рельсы металлические предметы, созданные для того, чтобы поезд сошёл с рельсов.

В сообщении также указывается, что Служба безопасности Украины возбудила головное дело по статье о диверсии.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины неизвестные в очередной раз подожгли релейный шкаф.