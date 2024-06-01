В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие и линия электропередачи получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

AP

Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. «Повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи», — написал он в соцсетях. Ранее взрыв произошёл в городе Кропивницком в центральной части Украины.