Орбан: затягивание Киевом военных действий приведёт к гибели Украины
- РИА Новости
С таким заявлением выступил 1 июня на митинге в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Отказ от мира означает смерть для Украины», — приводит его слова ТАСС.
Венгерский премьер также назвал «абсолютно нереалистичными» опасные идеи и планы, согласно которым Россия «может быть побеждена с помощью западных технологий».
Помимо этого, Орбан в ходе своего выступления отметил, что Венгрия намерена помешать Европе развязать войну с Россией.