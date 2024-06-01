Орбан: затягивание Киевом военных действий приведёт к гибели Украины

Стремление Украины продолжать военные действия приведёт к её собственной гибели, поэтому Киев, как и другие стороны, нуждается в переговорах о мире.

С таким заявлением выступил 1 июня на митинге в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Отказ от мира означает смерть для Украины», — приводит его слова ТАСС.

Венгерский премьер также назвал «абсолютно нереалистичными» опасные идеи и планы, согласно которым Россия «может быть побеждена с помощью западных технологий».

Помимо этого, Орбан в ходе своего выступления отметил, что Венгрия намерена помешать Европе развязать войну с Россией.