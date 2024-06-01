Угнавший Т-64 боец ВСУ заявил, что спецслужбы Польши предлагали ему быть шпионом

Угнавший танк Т-64 боец ВСУ Максим Лихачёв заявил, что польские спецслужбы предлагали ему заниматься шпионажем в Донбассе.

«На мясокомбинате я работал в Польше, и украинцы меня там познакомили с поляками. В общем, эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал на их, так сказать, организацию. Использовать меня хотели. Я отказался», — сказал он ТАСС.

Лихачёв пояснил, что спецслужбы Польши интересовались информацией из ЛНР и ДНР, а также пытались выяснить место его рождения и фактического проживания ближайших родственников.

По словам бывшего украинского солдата, в дело вмешались его «новые знакомые» — граждане России. Он добавил, что они же помогли ему покинуть Польшу.

Ранее военный эксперт Даниил Безсонов сообщил, что украинский военный угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России на Донецком направлении.