Пушилин: пять мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Пять мирных жителей республики погибли, ещё три получили ранения вследствие преступных действий вооружённых формирований Украины», — указал он.
По его словам, люди погибли и пострадали в результате обстрелов ВСУ посёлка Старомихайловка Кировского района Донецка, села Луганское Петровского района Донецка и Ясиноватского муниципального округа.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.