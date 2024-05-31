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Пушилин: пять мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли 31 мая в республике, ещё три получили ранения в результате действий украинских войск.
Пушилин: пять мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он написал в своём Telegram.

«Пять мирных жителей республики погибли, ещё три получили ранения вследствие преступных действий вооружённых формирований Украины», — указал он.

По его словам, люди погибли и пострадали в результате обстрелов ВСУ посёлка Старомихайловка Кировского района Донецка, села Луганское Петровского района Донецка и Ясиноватского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.

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