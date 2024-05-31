Пушилин: пять мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли 31 мая в республике, ещё три получили ранения в результате действий украинских войск.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Пять мирных жителей республики погибли, ещё три получили ранения вследствие преступных действий вооружённых формирований Украины», — указал он.

По его словам, люди погибли и пострадали в результате обстрелов ВСУ посёлка Старомихайловка Кировского района Донецка, села Луганское Петровского района Донецка и Ясиноватского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.