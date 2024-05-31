Военные рассказали, как освобождали Нетайлово и Первомайское в ДНР

Бойцы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рассказали подробности освобождения Нетайлово и Первомайского в ДНР военкору RT Максиму аль-Тури.

По словам героев, вражеские блиндажи и окопы удавалось быстро зачистить, на их пути не было сильных укреплений ВСУ.

«Заходили одной из первых групп под командованием наших командиров. Это Стрела вёл нас по «птичке». Было очень тяжело, но мотивация командира подбадривала», — вспоминает замкомандира штурмовиков Кипиш.

Украинские войска отступают на данном направлении и пытаются минировать дорогу в сторону Карловки, которую бойцы 9-й бригады планируют освободить следующей.