Силы ПВО России сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью
- РИА Новости
«Около 20:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что часть жителей двух сёл Белгородской области лишились света после обстрела.