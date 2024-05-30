Силы ПВО России сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

РИА Новости

«Около 20:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Ранее сообщалось, что часть жителей двух сёл Белгородской области лишились света после обстрела.