Белоусов назвал Казахстан стратегическим партнёром России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов во время встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате назвал Казахстан стратегическим партнёром России.

Он подчеркнул, что союзнические отношения Москвы и Астаны в военной сфере являются основой стабильности в Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета глав военных ведомств ОДКБ.