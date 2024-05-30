Белоусов назвал Казахстан стратегическим партнёром России
Глава Минобороны России Андрей Белоусов во время встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате назвал Казахстан стратегическим партнёром России.
Он подчеркнул, что союзнические отношения Москвы и Астаны в военной сфере являются основой стабильности в Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета глав военных ведомств ОДКБ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: