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Песков: НАТО выходит на новый виток напряжённости и провоцирует Украину воевать

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Страны НАТО осознанно выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Украину на продолжение войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: НАТО выходит на новый виток напряжённости и провоцирует Украину воевать
  • РИА Новости

«Страны — члены Североатлантического альянса, Соединённые Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряжённости, делают это сознательно», — сказал он журналистам.

В Москве слышат очень много воинственных заявлений, отметил Песков.

«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряжённости. Мы понимаем, что эта тенденция, к сожалению, негативная в их подходе сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — добавил он.

Ранее издание Politico написало, что власти США продолжают обсуждать снятие ограничений на применение ВСУ поставленного американского оружия для атак по российским территориям.

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