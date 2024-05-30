Песков: НАТО выходит на новый виток напряжённости и провоцирует Украину воевать

Страны НАТО осознанно выходят на новый виток напряжённости и провоцируют Украину на продолжение войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Страны — члены Североатлантического альянса, Соединённые Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряжённости, делают это сознательно», — сказал он журналистам.

В Москве слышат очень много воинственных заявлений, отметил Песков.

«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряжённости. Мы понимаем, что эта тенденция, к сожалению, негативная в их подходе сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — добавил он.

Ранее издание Politico написало, что власти США продолжают обсуждать снятие ограничений на применение ВСУ поставленного американского оружия для атак по российским территориям.