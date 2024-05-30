Отчисленного из МГУ и собиравшего деньги для ВСУ студента не пустили в Грузию

Бывшего студента МГУ Сергея Гулько, которого отчислили после попытки собрать деньги для помощи ВСУ, не пустили в Грузию. Он сам рассказал об этом РИА Новости.

Гулько ранее было решено депортировать из России.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — сказал бывший студент.

Сейчас молодой человек находится за рубежом и занят поиском работы.

Агентство напоминает, что Гулько был студентом шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ, он уроженец Одессы и гражданин Украины. Гулько не раз публиковал призывы и лозунги националистического характера, а также делал объявления о сборе денег для нужд ВСУ, говорится в сообщении.