Водолацкий: часть жителей Харьковщины пережидают боевые действия в подвалах
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Агентство напоминает о том, что примерно 20 тыс. человек выехали из приграничных районов Харьковской и Сумской областей, в которых объявлена обязательная эвакуация, о чём ранее заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Водолацкого, многие жители региона попросят, «чтобы им быстрее выдали паспорта граждан Российской Федерации», чтобы «они наконец-то могли свободно себя чувствовать».
Депутат отметил, что Украина сделала ряд пунктов приёма жителей Харьковщины.
«После того как их там размещают, часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой», — сказал собеседник.
Президент Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Россия перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области.
Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.