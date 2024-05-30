Часть жителей Харьковской области, которых украинские власти насильно эвакуируют, находят возможность вернуться домой и пережидают боевые действия в «подвалах и землянках», сообщил ТАСС депутат Виктор Водолацкий.

Агентство напоминает о том, что примерно 20 тыс. человек выехали из приграничных районов Харьковской и Сумской областей, в которых объявлена обязательная эвакуация, о чём ранее заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По словам Водолацкого, многие жители региона попросят, «чтобы им быстрее выдали паспорта граждан Российской Федерации», чтобы «они наконец-то могли свободно себя чувствовать».

Депутат отметил, что Украина сделала ряд пунктов приёма жителей Харьковщины.

«После того как их там размещают, часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой», — сказал собеседник.

Президент Владимир Путин во время общения с журналистами отмечал, что Россия перешла к созданию зоны безопасности в Харьковской области.

Эти события были спровоцированы обстрелами жилых кварталов российских городов, подчеркнул глава государства.