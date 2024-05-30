Лавров: трудно представить диалог о мире при правлении «партии войны» в Киеве
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«В Киеве правит «партия войны», и она стремится как минимум на словах одержать победу над Россией «на поле боя». В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — заявил глава МИД.
Лавров отметил, что с 2022 года на Украине действует юридический запрет вести переговоры с Москвой.
Ранее министр сообщил, что будущие договорённости об урегулировании украинского конфликта должны быть основаны на принципе равной и неделимой безопасности.
Лавров добавил, что США стали соучастниками преступлений киевского режима.