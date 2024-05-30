Лавров: трудно представить диалог о мире при правлении «партии войны» в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог о мире трудно представить, пока на Украине правит «партия войны».

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В Киеве правит «партия войны», и она стремится как минимум на словах одержать победу над Россией «на поле боя». В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — заявил глава МИД.

Лавров отметил, что с 2022 года на Украине действует юридический запрет вести переговоры с Москвой.

Ранее министр сообщил, что будущие договорённости об урегулировании украинского конфликта должны быть основаны на принципе равной и неделимой безопасности.

Лавров добавил, что США стали соучастниками преступлений киевского режима.