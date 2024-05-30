Пять дронов ВСУ уничтожили над Краснодарским краем

Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — заявило ведомство.

Кроме того, восемь ракет ATACMS уничтожены за ночь над Азовским морем.