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Пять дронов ВСУ уничтожили над Краснодарским краем

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Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Министерство обороны России.
Пять дронов ВСУ уничтожили над Краснодарским краем
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — заявило ведомство.

Кроме того, восемь ракет ATACMS уничтожены за ночь над Азовским морем.

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