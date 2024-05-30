Пять дронов ВСУ уничтожили над Краснодарским краем
Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Министерство обороны России.
- © РИА Новости / Сергей Мальгавко
«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — заявило ведомство.
Кроме того, восемь ракет ATACMS уничтожены за ночь над Азовским морем.
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