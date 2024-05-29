RT в Telegram
Подпишись

Telegraph дважды исправила заголовок статьи о состоянии украинской обороны

Короткая ссылка
Британское издание The Telegraph дважды исправило заголовок недавней статьи о плачевном состоянии украинской обороны.
Telegraph дважды исправила заголовок статьи о состоянии украинской обороны
  • Legion-Media

Изначально заголовок был «Украина знает, что ей конец», позднее его изменили на «Украина теперь знает, что выживать ей осталось считаные месяцы», а потом стало «Без западного оружия Украине остались считаные месяцы».

    При этом тезис из первоначального заголовка перенесли в текст самого материала. Автор статьи отмечает нехватку кадров в ВСУ и потерю интереса Запада к Украине.

    Ранее командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для The Washington Post, что у Украины просто нет людей для второй волны мобилизации.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Дзен
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить