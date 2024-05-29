Британское издание The Telegraph дважды исправило заголовок недавней статьи о плачевном состоянии украинской обороны.

Изначально заголовок был «Украина знает, что ей конец», позднее его изменили на «Украина теперь знает, что выживать ей осталось считаные месяцы», а потом стало «Без западного оружия Украине остались считаные месяцы».

При этом тезис из первоначального заголовка перенесли в текст самого материала. Автор статьи отмечает нехватку кадров в ВСУ и потерю интереса Запада к Украине.

Ранее командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для The Washington Post, что у Украины просто нет людей для второй волны мобилизации.