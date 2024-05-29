Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube заявил, что пограничники ВСУ бежали во время наступления российских военных под Харьковом.

Он отметил, что российские войска на северном направлении прорвали фронт и начали продвигаться вглубь украинской территории.

«Как только русские начали наступать, украинские пограничники бежали, они просто не стали вступать в бой, а оставили позиции и немедленно отступили», — рассказал эксперт.

Американский офицер отметил, что обрушение украинской обороны показало, что в реальности ничего не было подготовлено должным образом, несмотря на заявление Владимира Зеленского.

Ранее в ВСУ заявили, что на Украине не хватит людей для второй волны мобилизации.