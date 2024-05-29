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Швеция поставит Украине два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения

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Швеция объявила, что поставит Украине военную помощь на $1,25 млрд, в неё войдут два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.
Швеция поставит Украине два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о самолётах Saab 340 AEW&C, оборудованных радарами ASC-890 Erieye.

Эти самолёты будут развёрнуты в координации с процессом поставок Украине американских истребителей F-16, отмечает Bloomberg.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что «самолёты окажут наибольшее влияние на противовоздушную оборону Украины».

Накануне стало известно, что Бельгия намерена поставить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.

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