Швеция поставит Украине два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения

Швеция объявила, что поставит Украине военную помощь на $1,25 млрд, в неё войдут два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.

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Речь идёт о самолётах Saab 340 AEW&C, оборудованных радарами ASC-890 Erieye. Эти самолёты будут развёрнуты в координации с процессом поставок Украине американских истребителей F-16, отмечает Bloomberg. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что «самолёты окажут наибольшее влияние на противовоздушную оборону Украины». Накануне стало известно, что Бельгия намерена поставить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.