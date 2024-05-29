Швеция поставит Украине два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения
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Речь идёт о самолётах Saab 340 AEW&C, оборудованных радарами ASC-890 Erieye.
Эти самолёты будут развёрнуты в координации с процессом поставок Украине американских истребителей F-16, отмечает Bloomberg.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что «самолёты окажут наибольшее влияние на противовоздушную оборону Украины».
Накануне стало известно, что Бельгия намерена поставить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.