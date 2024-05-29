Торговый дом Молдавии откроется в России
- РИА Новости
По словам Шора, основная цель Торгового дома — вернуть молдавские товары на российский рынок.
Он заявил, что переговоры о поставках начнутся на ближайшей неделе. А продукты, в первую очередь из Гагаузии, могут поступить в Россию уже в ближайший месяц.
Политик также добавил, что из-за губительной экономической политики Кишинёва молдавские сельхозпроизводители оказались на грани банкротства. Они потеряли традиционные рынки, включая российский.
Ранее депутат от блока «Победа» Марина Таубер заявила, что Евросоюз не помог Молдавии справиться с кризисом в сельском хозяйстве.