В ДНР за пытки военнопленных заочно осуждён начальник СИЗО Полтавы
29 мая 2024

В ДНР за пытки военнопленных заочно осуждён начальник СИЗО Полтавы

29 мая 2024 | 12:46

В ДНР за пытки военнопленных заочно осуждён начальник СИЗО Полтавы

28 мая 2024 | 17:56

В ДНР командира бригады ВСУ заочно осудили на 27 лет колонии

28 мая 2024 | 16:19

В ДНР более 20 тысяч детей стали сиротами с начала 2022 года

27 мая 2024 | 17:22

В ЛНР офицер ВСУ получил 20 лет колонии заочно за обстрел гражданской инфраструктуры

27 мая 2024 | 17:19

Суд ДНР приговорил украинского солдата к 24 годам колонии за убийство гражданского

26 мая 2024 | 13:34

Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ

24 мая 2024 | 13:50

Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырёх солдат ВСУ за убийство мирных жителей

21 мая 2024 | 11:09

В ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ

19 мая 2024 | 16:52

В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибших военных следователях

17 мая 2024 | 17:12

В Луганске заочно осудили комбата ВСУ за обстрел гражданской инфраструктуры

Верховный суд ДНР заочно приговорил начальника следственного изолятора города Полтава Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, Домашов занимает должность начальника следственного изолятора №23 Полтавы с апреля 2022 года.

По данным СК, вместе с подчинёнными он пытал пленных российских солдат и заставлял их сниматься в видеороликах, которые дискредитируют ВС РФ и Россию.

«Приговором суда Домашову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима заочно», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР командира бригады ВСУ заочно осудили на 27 лет колонии.