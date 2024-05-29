В ДНР за пытки военнопленных заочно осуждён начальник СИЗО Полтавы

Верховный суд ДНР заочно приговорил начальника следственного изолятора города Полтава Алексея Домашова к 22 годам колонии за пытки пленных российских военнослужащих. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, Домашов занимает должность начальника следственного изолятора №23 Полтавы с апреля 2022 года.

По данным СК, вместе с подчинёнными он пытал пленных российских солдат и заставлял их сниматься в видеороликах, которые дискредитируют ВС РФ и Россию.



«Приговором суда Домашову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима заочно», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что в ДНР командира бригады ВСУ заочно осудили на 27 лет колонии.