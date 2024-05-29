Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

«Приостановить действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

В пресс-службе главы государства ранее заявили, что проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выхода Белоруссии из него и прекращения осуществления в вооружённых силах внутренних процедур, связанных с его выполнением.

В Кремле отмечали, что договор потерял свою жизнеспособность, потому что изменились геополитические условия.