Координатор подполья Лебедев: взрыв в Одессе был слышен в районе порта

Взрыв, раздавшийся в Одессе, произошёл в районе порта, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 16:22 сразу после объявления тревоги очень сильно бахнуло, облачность низкая перед дождём, не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта», — сказал собеседник, ссылаясь на своих коллег.

После этого в сторону порта направились машины скорой помощи, добавил Лебедев.

«Или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — отметил он.

28 мая в Одессе раздался взрыв, его последствия пока не уточняются. В СМИ появилась фотография, предположительно, сделанная на месте происшествия.