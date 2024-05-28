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Координатор подполья Лебедев: взрыв в Одессе был слышен в районе порта

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Взрыв, раздавшийся в Одессе, произошёл в районе порта, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Координатор подполья Лебедев: взрыв в Одессе был слышен в районе порта
  • AP
  • © Libkos

«В 16:22 сразу после объявления тревоги очень сильно бахнуло, облачность низкая перед дождём, не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта», — сказал собеседник, ссылаясь на своих коллег.

После этого в сторону порта направились машины скорой помощи, добавил Лебедев.

«Или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — отметил он.

28 мая в Одессе раздался взрыв, его последствия пока не уточняются. В СМИ появилась фотография, предположительно, сделанная на месте происшествия.

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