RT опубликовал видео того, как огнемётчики ВС России выжгли опорный пункт ВСУ

RT опубликовал видео того, как огнемётчики 1-й танковой армии уничтожили опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении.

Военкору RT Александру Яремчуку повезло снять репортаж на ночной задаче. Но российские огнемётчики часто работают и при свете дня, когда в небе украинские FPV-дроны.

«Эта машина является одной из приоритетных целей, потому что наносит достаточно серьёзный ущерб противнику», — заявил командир экипажа, показывая на закрытую маскировочной сеткой ТОС-1А.

Огнемётчики выдвигаются на позиции вместе с группой прикрытия на БПМ-3, снабжённой средствами радиоэлектронной борьбы. Чтобы их не засекли, после поражения цели приходится быстро менять позиции.

Ранее бойцы также рассказали военному корреспонденту RT Владу Андрице, как недавно сбили БПЛА самолётного типа Jupiter H-3 на высоте более 4 км на направлении Артёмовск — Попасная.