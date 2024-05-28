Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ещё одном регионе Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской и Черкасской областях страны.
Ранее режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
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