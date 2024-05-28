Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ещё одном регионе Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской и Черкасской областях страны. Ранее режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.