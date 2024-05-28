ТАСС: взрывы прогремели в Луганске при повторном обстреле со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины подвергли Луганск повторному обстрелу. В восточной части города раздались взрывы.
Как сообщает ТАСС, взрывы прогремели около 00:00 мск. Какие-либо другие подробности в сообщении не приводятся.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли Луганск кассетными боеприпасами.
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