ТАСС: взрывы прогремели в Луганске при повторном обстреле со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины подвергли Луганск повторному обстрелу. В восточной части города раздались взрывы.

Как сообщает ТАСС, взрывы прогремели около 00:00 мск. Какие-либо другие подробности в сообщении не приводятся.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли Луганск кассетными боеприпасами.