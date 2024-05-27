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Смирнов: ВСУ в течение дня обстреливали населённые пункты в Курской области

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Ряд населённых пунктов Курской области попали под обстрел со стороны ВСУ, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов: ВСУ в течение дня обстреливали населённые пункты в Курской области
  • Gettyimages.ru

В своём Telegram-канале он сообщил, что в течение дня ВС Украины обстреливали посёлок Тёткино и деревню Елизаветовка Глушковского района, сёла Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района и село Троицкое Кореневского района.

Пострадавших нет.

Смирнов также заявил, что были зафиксированы сбросы взрывных устройств с коптеров ВСУ и атаки дронов-камикадзе. Кроме того, средства РЭБ ВС России ликвидировали дроны.

Ранее беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области, в результате чего погиб водитель пожарной части.

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