Смирнов: ВСУ в течение дня обстреливали населённые пункты в Курской области
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В своём Telegram-канале он сообщил, что в течение дня ВС Украины обстреливали посёлок Тёткино и деревню Елизаветовка Глушковского района, сёла Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района и село Троицкое Кореневского района.
Пострадавших нет.
Смирнов также заявил, что были зафиксированы сбросы взрывных устройств с коптеров ВСУ и атаки дронов-камикадзе. Кроме того, средства РЭБ ВС России ликвидировали дроны.
Ранее беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области, в результате чего погиб водитель пожарной части.