Суд ДНР приговорил украинского солдата к 24 годам колонии за убийство гражданского

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Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Национальной гвардии Украины Юрия Шевчука к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 14 марта 2022 года Шевчук увидел безоружного мужчину и, по приказу командования, открыл по нему огонь. Затем его сослуживец нанёс несколько ударов ножом в шею пострадавшему. В результате тот погиб на месте.

«Приговором суда Шевчуку назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, уголовное дело в отношении сослуживца Шевчука передано в суд.

Ранее RT сообщал, что cуд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырёх солдат ВСУ за убийство мирных жителей.