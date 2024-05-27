Суд ДНР приговорил украинского солдата к 24 годам колонии за убийство гражданского

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Национальной гвардии Украины Юрия Шевчука к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 14 марта 2022 года Шевчук увидел безоружного мужчину и, по приказу командования, открыл по нему огонь. Затем его сослуживец нанёс несколько ударов ножом в шею пострадавшему. В результате тот погиб на месте.



«Приговором суда Шевчуку назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.



Как отмечает СК, уголовное дело в отношении сослуживца Шевчука передано в суд.



Ранее RT сообщал, что cуд ДНР приговорил к пожизненному заключению четырёх солдат ВСУ за убийство мирных жителей.