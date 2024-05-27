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Посол Киргизии в России освобождена от должности из-за перехода на новую работу

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Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат освобождена от должности. Указ об этом подписал глава республики Садыр Жапаров.
Посол Киргизии в России освобождена от должности из-за перехода на новую работу
  • Gettyimages.ru

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Самат Гульнара-Клара освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Российской Федерации и в Республике Армения по совместительству с резиденцией в городе Москве», — сообщили в пресс-службе Жапарова.

Как уточнили в Бишкеке, Самат переходит на другую работу.

Жапаров ранее отметил, что Киргизия видит позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС.

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