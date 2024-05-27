Посол Киргизии в России освобождена от должности из-за перехода на новую работу
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«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Самат Гульнара-Клара освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Российской Федерации и в Республике Армения по совместительству с резиденцией в городе Москве», — сообщили в пресс-службе Жапарова.
Как уточнили в Бишкеке, Самат переходит на другую работу.
Жапаров ранее отметил, что Киргизия видит позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС.