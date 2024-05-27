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Подозреваемый в покушении на Зеленского полковник предлагал сложить оружие в СВО

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Подозреваемый в покушении на жизнь Владимира Зеленского полковник его охраны в первые дни СВО предлагал сложить оружие.
Подозреваемый в покушении на Зеленского полковник предлагал сложить оружие в СВО
  • Legion-Media
  • © Igor Golovnov

«Мы не вооружённые силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость», — приводит его слова The Times.

По данным журналистов, в первые дни начала СВО украинский военный предложил коллегам сдаться, но многие посчитали, что он излишне драматизирует.

Ранее на Украине сообщали, что СБУ задержала двух офицеров по подозрению в подготовке покушения на Зеленского.

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