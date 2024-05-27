Times: полковники из охраны Зеленского готовили покушение на Буданова
- globallookpress.com
В статье газеты говорится, что в одном из подвалов в Киеве якобы был организован центр управления беспилотниками, а оператор должен был сообщить координаты автоколонны с чёрной Toyota Land Cruiser и чёрным микроавтобусом.
7 мая Служба безопасности Украины заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.
Как позднее отметили в Кремле, вряд ли можно воспринимать информацию, идущую от СБУ, как правдивую.