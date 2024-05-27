RT в Telegram
Подпишись

Times: полковники из охраны Зеленского готовили покушение на Буданова

Короткая ссылка
Два полковника Управления государственной охраны Украины, задержанные ранее, готовили покушение на главу ГУР МО Кирилла Буданова, утверждает газета The Times со ссылкой на источник.
Times: полковники из охраны Зеленского готовили покушение на Буданова
  • globallookpress.com

В статье газеты говорится, что в одном из подвалов в Киеве якобы был организован центр управления беспилотниками, а оператор должен был сообщить координаты автоколонны с чёрной Toyota Land Cruiser и чёрным микроавтобусом.

7 мая Служба безопасности Украины заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.

Как позднее отметили в Кремле, вряд ли можно воспринимать информацию, идущую от СБУ, как правдивую.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить