Два полковника Управления государственной охраны Украины, задержанные ранее, готовили покушение на главу ГУР МО Кирилла Буданова, утверждает газета The Times со ссылкой на источник.

В статье газеты говорится, что в одном из подвалов в Киеве якобы был организован центр управления беспилотниками, а оператор должен был сообщить координаты автоколонны с чёрной Toyota Land Cruiser и чёрным микроавтобусом.

7 мая Служба безопасности Украины заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского.

Как позднее отметили в Кремле, вряд ли можно воспринимать информацию, идущую от СБУ, как правдивую.