«СТРАНА.ua»: на Украине в некоторые батальоны начали набирать заключённых

Некоторые украинские батальоны, в том числе боевики из «Волков Да Винчи», уже ведут набор новобранцев в тюрьмах Украины, сообщает «СТРАНА.ua».

«Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключённым на максимально понятном языке», — приводит издание слова представителя батальона Дмитрия Савченко.

Также в комментариях к его посту отметились представители батальона ГУР Украины «Кракен» и сообщили, что тоже планируют набирать в свои ряды заключённых.

Ранее Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.