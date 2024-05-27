«СТРАНА.ua»: на Украине в некоторые батальоны начали набирать заключённых
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«Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключённым на максимально понятном языке», — приводит издание слова представителя батальона Дмитрия Савченко.
Также в комментариях к его посту отметились представители батальона ГУР Украины «Кракен» и сообщили, что тоже планируют набирать в свои ряды заключённых.
Ранее Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.