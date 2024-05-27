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«СТРАНА.ua»: на Украине в некоторые батальоны начали набирать заключённых

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Некоторые украинские батальоны, в том числе боевики из «Волков Да Винчи», уже ведут набор новобранцев в тюрьмах Украины, сообщает «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: на Украине в некоторые батальоны начали набирать заключённых
  • Gettyimages.ru

«Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключённым на максимально понятном языке», — приводит издание слова представителя батальона Дмитрия Савченко.

Также в комментариях к его посту отметились представители батальона ГУР Украины «Кракен» и сообщили, что тоже планируют набирать в свои ряды заключённых.

Ранее Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

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