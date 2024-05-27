RT в Telegram
Подпишись

Обломки сбитого в Геленджике беспилотника повредили недостроенное здание

Короткая ссылка
Обломки одного из БПЛА, сбитых силами ПВО в Краснодарском крае, повредили недостроенное здание в Геленджике, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
Обломки сбитого в Геленджике беспилотника повредили недостроенное здание
  • РИА Новости

По его словам, ночью беспилотники с украинской стороны попытались нанести удар по гражданским объектам в городе Геленджике. Силы ПВО отразили все атаки. 

«В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — сообщил Кондратьев. 

Он также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее из-за падения беспилотника в Орловской области погиб один человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить