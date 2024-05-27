Обломки сбитого в Геленджике беспилотника повредили недостроенное здание

Обломки одного из БПЛА, сбитых силами ПВО в Краснодарском крае, повредили недостроенное здание в Геленджике, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, ночью беспилотники с украинской стороны попытались нанести удар по гражданским объектам в городе Геленджике. Силы ПВО отразили все атаки.

«В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — сообщил Кондратьев.

Он также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее из-за падения беспилотника в Орловской области погиб один человек.