RT в Telegram
Подпишись

Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для перспектив евроинтеграции Грузии

Короткая ссылка
Ближайшие несколько месяцев покажут, каковы перспективы евроинтеграции Грузии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Следующие несколько месяцев станут решающими, с точки зрения того, чтобы увидеть, как эта возможность становится реальностью», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Также Блинкен призвал грузинские власти принять решения, необходимые для продвижения государства «в правильном направлении».

Ранее Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества между США и Грузией в связи с законом об иноагентах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить