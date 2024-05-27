Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для перспектив евроинтеграции Грузии

Ближайшие несколько месяцев покажут, каковы перспективы евроинтеграции Грузии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Следующие несколько месяцев станут решающими, с точки зрения того, чтобы увидеть, как эта возможность становится реальностью», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Также Блинкен призвал грузинские власти принять решения, необходимые для продвижения государства «в правильном направлении».

Ранее Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества между США и Грузией в связи с законом об иноагентах.