Гладков: 18 человек пострадали при обстрелах Белгородской области 25 мая
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Вчера очередной тяжёлый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли четыре мирных жителя», — сообщил глава региона.
Гладков отметил, что выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
«18 человек получили ранения. Двое из них — дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации», — добавил он.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 29 снарядов РСЗО и ракету «Нептун».