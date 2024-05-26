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Гладков: 18 человек пострадали при обстрелах Белгородской области 25 мая

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате субботних обстрелов региона со стороны ВСУ ранения получили 18 человек.
Гладков: 18 человек пострадали при обстрелах Белгородской области 25 мая
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Вчера очередной тяжёлый день для всей Белгородской области. У нас, к большому горю, погибли четыре мирных жителя», — сообщил глава региона.

Гладков отметил, что выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

«18 человек получили ранения. Двое из них — дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 29 снарядов РСЗО и ракету «Нептун».

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