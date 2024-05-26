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РИА Новости: участник СВО выжил в украинском плену после выстрела в голову

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Участник специальной военной операции на Украине Сергей Белица попал в плен на Авдеевском направлении и выжил после того, как подвергся пыткам. Ему выстрелили в голову и ногу.

Как рассказал РИА Новости сам российский мобилизованный, выжить ему удалось лишь чудом: пуля прошла навылет, не задев мозг. Военнослужащие ВСУ решили, что он погиб, однако ему удалось прийти в себя и сбежать.

После этого Белицу снова поймали. Повторно оказавшись в плену, он получил огнестрельное ранение ноги. Затем россиянин сменил несколько украинских тюрем, пока не попал в список на обмен.

Ранее стало известно об украинском военном, который угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России.

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