Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на три региона

Сирены воздушной тревоги активировали ещё в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях страны. Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области и ряде регионов Украины.