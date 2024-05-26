Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на три региона
Сирены воздушной тревоги активировали ещё в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях страны.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области и ряде регионов Украины.
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