Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России ровняют украинские позиции с землёй

Ситуация для украинских войск становится критической, поскольку ВСУ не могут отбивать атаки ВС России, заявил командир украинского батальона Юрий Федоренко.

Об этом пишет The New York Times.

«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой», — сказал он о российских войсках.

Федоренко рассказал, что там, где линии ВСУ были сильно укреплены, ВС России использовали управляемые авиационные бомбы, «сравнивая их с землёй».

По его словам, обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у украинской армии не остаётся иного выбора, кроме отступления.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населённом пункте Часов Яр.