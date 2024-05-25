Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России ровняют украинские позиции с землёй
- РИА Новости
Об этом пишет The New York Times.
«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой», — сказал он о российских войсках.
Федоренко рассказал, что там, где линии ВСУ были сильно укреплены, ВС России использовали управляемые авиационные бомбы, «сравнивая их с землёй».
По его словам, обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у украинской армии не остаётся иного выбора, кроме отступления.
Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населённом пункте Часов Яр.