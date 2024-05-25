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Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России ровняют украинские позиции с землёй

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Ситуация для украинских войск становится критической, поскольку ВСУ не могут отбивать атаки ВС России, заявил командир украинского батальона Юрий Федоренко.
Командир батальона ВСУ Федоренко: ВС России ровняют украинские позиции с землёй
  • РИА Новости

Об этом пишет The New York Times.

«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой», — сказал он о российских войсках.

Федоренко рассказал, что там, где линии ВСУ были сильно укреплены, ВС России использовали управляемые авиационные бомбы, «сравнивая их с землёй».

По его словам, обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у украинской армии не остаётся иного выбора, кроме отступления.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населённом пункте Часов Яр.

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