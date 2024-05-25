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ВСУ за сутки 24 раза обстреляли ДНР

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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что всего украинскими войсками было выпущено 69 единиц различных боеприпасов. Поступили данные о ранении четырёх мирных жителей.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла Донецк кассетными снарядами. Также сообщалось об обстреле кассетными снарядами Горловки.

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