ВСУ за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что всего украинскими войсками было выпущено 69 единиц различных боеприпасов. Поступили данные о ранении четырёх мирных жителей.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла Донецк кассетными снарядами. Также сообщалось об обстреле кассетными снарядами Горловки.