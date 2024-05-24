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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о ситуации на фронте

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, как складывается в настоящий момент ситуация на фронте.

Как он отметил в своём Telegram, обстановка на фронте рабочая — по всей линии боевого соприкосновения идут боестолкновения.

«Подразделения Министерства обороны России продвигаются вперёд. Работа кипит. Вместе с тем следует отметить, что противник перебрасывает значительное количество резервов на отдельные участки. В частности, на Харьковское направление», — указал Алаудинов, отметив, что это прогнозировалось и «закладывалось». 

По его словам, украинскими войсками применяется большое количество дальнобойных систем — враг наносит ими удары по гражданским объектам в городах, терроризируя мирное население. 

Вместе с этим он добавил, что бойцами ВС России давно был уничтожен костяк всех националистических подразделений и сейчас они «комплектуются из кого ни попадя».

Ранее бойцы ВС России показали RT работу собственной мастерской по производству БПЛА.

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