Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.

Об этом он написал в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — указал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.