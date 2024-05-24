В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.
- © РИА Новости / Антон Вергун
Об этом он написал в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — указал Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.
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