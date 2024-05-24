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Гладков: ряд населённых пунктов остались без электричества из-за обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ряд населённых пунктов региона остались без электричества из-за обстрела ВСУ.
Гладков: ряд населённых пунктов остались без электричества из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, например, украинские военные обстреляли село Поповка Краснояружского района. К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

При этом в других районах была повреждена инфраструктура населённых пунктов.

«Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются абоненты шести населённых пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», — написал он в своём Telegram.

Он добавил, что специалисты займутся ремонтными работами, когда это позволят в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.

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