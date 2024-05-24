Гладков: ряд населённых пунктов остались без электричества из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
По его словам, например, украинские военные обстреляли село Поповка Краснояружского района. К счастью, в результате атаки пострадавших нет.
При этом в других районах была повреждена инфраструктура населённых пунктов.
«Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются абоненты шести населённых пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», — написал он в своём Telegram.
Он добавил, что специалисты займутся ремонтными работами, когда это позволят в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.