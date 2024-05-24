Военкор Ланкастер: украинцы ждут прихода российских войск
- РИА Новости
«Я сам видел, в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе... Они говорят, что ждут российские войска», — сказал он.
По его словам, жители Авдеевки во время беседы с ним также заявляли, что ждут прихода российских войск почти десять лет.
Ланкастер подчеркнул, что такие чаяния и надежды связаны с тем, что большая часть населения Донбасса — этнически русские. Наличие украинских паспортов для них не имело значения, так как они не имеют ничего общего с украинским правительством.
Ранее сообщалось, что украинский военный угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России.