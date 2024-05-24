Ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что многие украинцы ждут прихода российских войск. По его словам, они сами ему говорили, что ждут освобождения от ВСУ бойцами ВС России.

«Я сам видел, в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе... Они говорят, что ждут российские войска», — сказал он.

По его словам, жители Авдеевки во время беседы с ним также заявляли, что ждут прихода российских войск почти десять лет.

Ланкастер подчеркнул, что такие чаяния и надежды связаны с тем, что большая часть населения Донбасса — этнически русские. Наличие украинских паспортов для них не имело значения, так как они не имеют ничего общего с украинским правительством.

Ранее сообщалось, что украинский военный угнал танк Т-64 и перешёл на сторону России.