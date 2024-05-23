Меркурис: ВСУ отправили бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы
«Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область», — указал он.
По его словам, есть данные о том, что в соответствующем районе были зафиксированы танки Abrams и БМП Bradley.
Меркурис указал, что это говорит о том, что «обескровленная 47-я механизированная бригада», постоянно привлекаемая для удерживания позиций на разных участках линии боевого соприкосновения, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, «либо, что более вероятно, от него были отделены несколько подразделений».
Эксперт предполагает, что в настоящий момент командование ВСУ требует от постоянного участвующей в боях бригады невозможного — остановить «возможное российское наступление в Сумской области», которого опасается киевский режим.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили Клещеевку в ДНР.