Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что ВСУ отправили 47-ю механизированную бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы.

«Украинцы бросают все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область», — указал он.

По его словам, есть данные о том, что в соответствующем районе были зафиксированы танки Abrams и БМП Bradley.

Меркурис указал, что это говорит о том, что «обескровленная 47-я механизированная бригада», постоянно привлекаемая для удерживания позиций на разных участках линии боевого соприкосновения, либо была полностью передислоцирована в Сумскую область, «либо, что более вероятно, от него были отделены несколько подразделений».

Эксперт предполагает, что в настоящий момент командование ВСУ требует от постоянного участвующей в боях бригады невозможного — остановить «возможное российское наступление в Сумской области», которого опасается киевский режим.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили Клещеевку в ДНР.