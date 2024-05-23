«Военная хроника»: ВС России применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым

«Военная хроника» пишет, что российские войска применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым.

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«Украинские мониторинговые каналы пишут, что после налёта дронов и ATACMS пошла ответка. Работают «Искандеры», — говорится в материале. Ранее «Военная хроника» заявила о работе ПВО в Крыму.